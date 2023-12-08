龔如心3弟妹拒遷出華懋宿舍　案件排期明年3.11開審

已故華懋集團主席龔如心的弟妹龔仁心、龔因心、龔中心於2019年8月被集團終止僱傭合約後，拒絕遷出華懋為高層職員提供的薄扶林專用宿舍。華懋因此入稟高院要求法庭頒令收樓，案件今早(8日)於高院作審前審核，華懋申請存檔補充證人陳述書，法庭安排於明年1月5日開庭處理該申請。至於本案則排期於明年3月11日開審，暫定需審訊7天，並以中文進行審訊。

原告華懋代理有限公司，分3宗訴訟控告龔如心的家人，當中包括龔仁心及妻子劉元春、龔因心及龔中心，原告要求法庭下令被告交還3個位於摩星嶺道華亭閣的涉案單位。4名被告均沒有律師代表，並親自應訊。

據入稟狀指，各被告分別於1980至2008年間與原告簽定僱傭合約，開始成為原告僱員，並由2012年8月起獲准在有關單位居住。據准許協議，當雙方的僱傭關係終止，被告便要遷出單位。2019年8月，原告決定結束與各被告的僱傭關係，並以代通知金代替通知期，即時停止僱用被告。不過原告提出，如果被告同意與原告簽署離職協議的話，被告可獲某些退休福利，當中包括可以繼續在單位居住。原告指被告結果並無簽回協議，但亦無在最終限期，即11月2日交回單位，原告因此入稟要求收樓，及要被告賠償直至收樓前的租金損失。

案件編號：HCA 2022, 2024-25/2019