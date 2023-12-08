鯉魚門葵涌檢5400萬K仔拘5人　男毒販連累妻母惹官非

執法部門於本周三(6日)及昨日(7日)，在鯉魚門和葵涌展開掃毒行動，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕2男3女共5人(24至66歲)，並檢獲約109.5公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，市值約5,400萬港元。

周三晚上9時許，人員在鯉魚門一屋苑內截查一名可疑男子，在其身上檢獲約1.3公斤懷疑氯胺酮。其後，人員押解該男子到其居住的公屋單位搜查，在單位內再起出約18.7公斤懷疑氯胺酮，遂拘捕該名36歲男子及與其同住的2名女子。據悉，她們為被捕男子的妻子及母親。

人員經分析及調查後，發現該批毒品是由一販毒集團的上游骨幹成員，在葵涌區交給上述被捕男子。經過順藤摸瓜調查後，鎖定該外上游骨幹成員，相信他匿藏於葵涌一酒店內，且租用附近一私人單位作毒品儲存倉。

昨日(7日)人員掩至葵涌一酒店房間，拘捕該名上游骨幹成員的34歲本地男子、及房間內一名持雙程證內地女子，在現場檢獲吸毒工具及找到吸毒痕迹。據了解，二人為情侶關係。其後，人員搜查位於石蔭路的私人樓宇單位毒品倉，起出89.5公斤懷疑氯胺酮。2名男子及內地女子仍被扣查，該兩名男子稍後將被暫控「販運危險藥物」罪名，案件明日(9日)早上在觀塘裁判法院提堂。而該名36歲男子的妻子及母親，則已獲准保釋候查，