粥品大份鈉含量增　豬膶粥平均量最高　一碗攝取或近上限

近日天氣正轉冷，最啱食碗熱辣辣的粥暖胃，不過原來進食大量中式粥品，鈉含量可能已接近世界衞生組織建議的每日攝取上限。食物環境衞生署食物安全中心今日(8日)公布中式粥品的鈉含量研究調查結果，雖然當中沒有樣本達「高鈉」水平，即每100克含多於600毫克鈉，但由於粥的分量通常頗大，因此食用某幾款粥品可能已接近世衞建議的每日鈉攝取量上限，其中豬膶粥的平均鈉含量最高。食安中心建議，成年人每日的鹽攝取量應少於5克，即2,000毫克鈉。

食安中心早前從中式食肆、快餐店及粥品店，收集了合共174個較常食用非預先包裝中式粥品樣本，送交中心的食物研究化驗所分析各樣本中的鈉含量，當中包括12款有配料的中式粥，佔117個樣本；個別可供消費者選擇的白粥底，佔24個樣本；以及有味粥底，即已經調味的白粥，佔33個樣本。

分析結果顯示，所有有配料粥品樣本的平均鈉含量為每100克有270毫克，鈉含量介乎每100克有33毫克至460毫克之間。平均鈉含量最高的幾款粥品為豬膶粥，每100克含330毫克鈉；其次是雞粥，每100克含300毫克鈉；而及第粥和皮蛋瘦肉粥，每100克含290毫克及290毫克鈉。

而以蔬菜為主要配料的粥品共有2款，即粟米粥及南瓜粥，平均鈉含量分別為每100克有180毫克及220毫克鈉，在各款有配料中式粥中平均鈉含量屬較低。在10款並非以蔬菜為配料的中式粥之中，魚片粥/魚腩粥的平均鈉含量最低，每100克含220毫克鈉。

研究亦發現，不同食肆出售的同款粥品鈉含量差別頗大，反映業界可改良製作方法及轉變配料，以降低該些粥品的鈉含量。此外，白粥底的鈉含量遠低於有味粥底，顯示在烹煮有配料粥品時選用白粥而非有味粥作為粥底可減少進食粥品所攝取的鈉。