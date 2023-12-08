涉大興行動基地警民衝突　9人判監13個月15日　2人判入更生中心

2019年10月有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，遂到基地附近抗議及要求執法部門交代，事件演變成警民衝突。12人被控參與非法集結，其中9人於開審前認罪。該9名被告今日(8日)在西九龍法院(暫代區院)判刑，其中7人判入獄13個月15日，其餘2人則判入更生中心。法官指，各被告有預謀和計劃，積極參與暴動，公然破壞法治。

9名被告為彭國豪(26歲，客戶服務員)、張家俊(23歲，無業)、鄧泓祥(21歲，學生)、伍栢衝(24歲，侍應)、關善瑜(21歲，學生)、吳筠怡(24歲，學生)、王靜儀(25歲，學生)，以及2名分別17歲及18歲男生。18歲男生另承認一項管有攻擊性武器罪，即管有一支雷射筆。2名分別17歲及18歲男生今被判入更生中心，其餘7人判入獄13個月15日。

本案同意案情指，當晚8時半，逾200名示威者在大興行動基地外集結，叫喊口號，執法人員要求他們離開，但他們拒絕，有人拆毀欄杆，搬到路上作路障。至9時許執法人員驅散，期間拘捕案中9名被告。同案尚有3名被告不認罪受審，包括吳顥筠(20歲，無業)、陳樂期(24歲，地盤工)及15歲男生。法庭已排期2024年2月8日上午裁決。

案件編號：DCCC 746、757/2020