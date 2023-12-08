要求12歲女網友發裸照　兼想與之搞性愛派對　運輸工判囚18個月

一名30歲運輸工人被指透過社交媒體認識一名12歲女童後，多次要求對方向他發放裸照，在獲得裸照後又稱希望女童介紹乳房發育成熟的朋友給他，更稱要與女童及她朋友搞性愛派對。該運輸工被捕後則稱「對唔住，我係衰鹹濕」，他早前在區院承認3項促使不滿16歲的另一人製作色情物品罪，暫委法官黃雅茵今日(8日)判處被告監禁18個月，直斥被告行為與性狩獵者無異，且重犯機會高。黃官又指，被告多次向事主發送色情資訊荼毒其心智，並多次引誘她，圖令未成年人士成為他發洩對象，故有加刑因素。

被告張凱傑承認的控罪指，他於去年7月28至30日促使不滿16歲的X製作色情物品，即共7張拍攝乳房及陰道的照片。法官引述被告的報告指被告沒有精神病或孌童僻，卻自我中心及自我放縱、不成熟、不負責任，且自以為是成年人，並缺乏同理心，對穿着校服女童的色情資訊有極大興趣，2017年起以召妓等發洩性慾。報告又指，被告利用事主年輕容易上釣，要求其發送裸照，現時亦無反省及悔意且重犯機會高。法官考慮到被告多次引誘事主，並表達出想與她作性行為的強烈欲望，而且他與事主年紀相距大，但又多次向她談及性話題，內容又極之露骨。在考慮到種種加刑因素等後，法官最終判處被告共囚18個月。

案情指，當時12歲的X在去年7月，因要遊玩網上遊戲而開設Facebook帳戶，其後以該帳戶認識帳戶名稱為「李洛克」的被告，X曾透露自己12歲。被告其後多次要求X向他發送露出乳房、私處及自慰的照片，期間被告亦曾向X發送自己握着陰莖、遮蓋臉部的相片。X最終分別向被告發送2張露出其乳房及5張露出陰部的照片。期間被告曾要求X介紹乳房發育成熟的朋友給他，X曾向被告發送她與友人的照片，被告則稱要與她們辦性愛派對。同年9月8日，X的父親發現女兒以Facebook與陌生男子交談，檢查X手機後揭發事件，並於翌日報案。執法人員其安排X與被告在9月26日見面，並在2人見面期間拘捕被告。

案件編號：DCCC 114/2023