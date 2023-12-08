自胞妹3歲起兩度性侵　要求手淫口交　狼兄僅判感化

現年22歲的男子被指在10歲時，要求其年僅3歲的胞妹為他口交及撫摸其陰道，至胞妹10歲時更與之共浴，期間要求胞妹替他手淫及對她上下其手。女事主在約13歲時出現抑鬱及自殘，於接受精神治療時事件才被揭發。男被告早前承認兩項非禮罪，今（8日）被區院法官郭偉健判處18個月感化令。郭官指案情嚴重，且非單一事件，被告非一時失控犯案，而他更是事主唯一兄長。惟因被告沒有使用暴力或威逼X，首次犯案時亦年僅10歲，且沒有得到正確性教育，郭官決定判處感化。

被告Y.L.P(22歲)，任職冷氣學徒。案情指，被告是女童X的親生哥哥，2人相差約7歲，案發時與父母一同居住。在被告10歲時，一次趁父母不在家，叫當時年僅3歲的X在睡房舔其陰莖及為他口交。X感驚恐但照辦，被告亦把下體放入X口中，又在X手掌射精。X其後倚在睡房的牆壁並背向被告，被告則從後用手搓弄X陰道外圍；約7年後，被告再次趁雙親不在家，要求X與他一同洗澡，期間被告坐在廁板，要求X摸其下體，X照做後被告勃起及射精。被告其後又從後撫摸X的胸部及陰道外圍，期間曾用手擠壓X的胸部，令X感到痛楚。被告之後為X塗抹梘液，並再次觸摸X的胸部，最後為X淋浴及吹乾頭髮。

前年11月，X因情緒抑鬱及自殘，被轉送醫院接受精神治療，並向醫生透露曾多次遭被告性侵。執法部門跟進於同年12月24日拘捕被告，他在警誡下稱「因為我當時對女性好奇，所以先對阿妹做依啲嘢」；據被告的感化官報告指，被告性格內向和欠缺自信，犯案是源於父母對子女成長需要不敏感，及被告對性有錯誤觀念，感化官指被告值得給予改過機會。

案件編號：DCCC 301/2022