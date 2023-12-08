議員放風稱科學館搬遷將「無縫對接」　新館料2031年落成

當局早前建議將尖東科學館改建為介紹國家發展和成就的專館，而科學館將遷至沙田文化博物館現址，議員梁熙今日（8日）出席電台節目時引述相關官員稱，科學館搬遷會「無縫對接」，初步計劃新科學館將於2031年落成，專館則預計於2037至2038年全面落成。

梁熙引述昨日（7日）與相關官員會面內容，當局計劃先將文化博物館的展品分散至歷史博物館、香港藝術館及計劃興建的香港流行文化博物館，再將館址改建成新科學館，並於尖東科學館現址對開空地興建第一階段的國家發展與成就專館，兩者均預計於2031年落成；之後科學館現址會拆卸，改建第二階段專館，預計到2037至2038年全面落成。他認為，國家發展專館設於歷史博物館旁，可起協同效應。

現時文化博物館內的常設展「瞧潮香港60+」展出梅艷芳舞台服飾，館方亦將於年底舉行「絕代芳華．梅艷芳」展。有梅艷芳歌迷指出，歌迷和梅艷芳好友過往捐出很多遺物予文化博物館，擔心「殺館」後至新展館落成期間，藏品無處容身，現存博物館亦未必有適合位置容納館藏，保留本港文化層面上可能出現長達20年的真空。