業務收益臨時數字公布　運輸業跌約20%

政府統計處今日(8日)發表業務收益指數臨時數字，今年第三季與去年同期比較，不少主要服務行業的業務收益均有不同程度的升幅，當中以住宿服務業升幅最多，達45.4%，惟運輸業則下跌19.6%。政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和私人消費繼續恢復，今年第三季不少服務行業的業務繼續改善，然而在具挑戰的外圍環境下，一些服務行業的業務下跌。

今年第三季與去年同期比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅，包括住宿服務業升45.4%、銀行業升18.3%、行政及支援服務業升16.1%、零售業升14.5%，以及膳食服務業升12.5%，不過運輸業的業務收益指數同期則下跌19.6%。按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數同期按年上升350.8%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數亦按年上升71.9%。

與上季比較，約一半主要服務行業經季節性調整的業務收益均錄得不同程度的升幅。當中，速遞業和行政及支援服務業的業務收益指數按季分別上升6.0%和4.6%，惟地產業的業務收益指數同期則下跌12.0%。按服務界別分析，與上季比較，電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數上升54.2%，而旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數亦上升2.5%。

政府發言人表示，展望未來，預期訪港旅遊業和私人消費進一步復甦短期內應繼續為相關的服務行業帶來支持。然而，仍然不利的外圍環境將繼續令一些服務行業受壓，尤其是較為外向的行業。