財委會通過綜援公共福利金明年上調3.3%　額外多10元補貼垃圾徵費

當局將於明年2月起，把綜援和公共福利金計劃津貼上調3.3%。

政府建議由明年2月1日起，將綜合社會保障援助計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額上調3.3%；以及明年4月1日起，額外將綜援和長者生活津貼金額上調10元作為都市固體廢物收費津貼，項目今（8日）於立法會財務委員會獲得通過，惟有議員指政府由1997年到現在恒常的福利開支上升6倍，增長速度「恐怖」，認為任何新開福利建議要慎重考慮，亦有議員關心如何助健全綜援受助者重回勞動力市場。

兩項措施估計會分別帶來每年22億1,900萬元及1億3,700萬元的財政承擔。議員洪雯表示，政府每年福利開支超過1000億，而由1997年到現在恒常的福利開支上升6倍，增長速度「恐怖」，認為任何新開福利建議要慎重考慮，又指香港勞動參與率佔57.7%，比周邊國家低，一方面勞動力嚴重不足，另一方面有人不工作，由1997年至今完全不工作的住戶增加一倍，尤其是低收入家庭全港收入最低的20%家庭，每4戶就有3戶是完全不工作，撇除長者、受照顧成員，仍有40%是非長者健全沒有照顧需要的家庭。

勞工及福利局副局長何啟明表示，領取失業綜援有17000個案，下一份支援合約中會檢討其工作要求和情況，看如何幫助他們重回勞動市場，又指自從提供長者生活津貼後，令福利支出大幅上升。社會福利署副署長黃燕儀補充指，15至59歲的健全綜援受助人必須接受就業支援服務以及需要書面承諾履行相關責任，例如應徵一定數量工作以及依時出席面談，否則相關人士和家庭成員不會符合領取資格。

議員鄧家彪及周小松關注自力更生支援計劃，鄧表示社會福利署要求非政府機構營辦就業支援計劃服務的表現，是15至64歲健全綜援受助人能回去工作或主流教育達到一個月的參加者百分比為25%，但現實只有20.7%，詢問是否要加強問責。周也指過往十年計劃大概幫助7000人脫離綜援網，直言數字不理想。就此，何回應指健全綜援受助人失業有很多不同原因，如深層次行為或家庭問題，單以脫離綜援網作為kpi不太適合，亦會和非政府機構調整服務建議。

議員吳傑莊則詢問會否就綜援受助人設置受助限期和遞減機制，何表示綜援為「兜底措施」，如要「逼」、斷資助，比較「殘忍」，但會鼓勵他們重回勞動力市場。

針對都市固體廢物收費津貼，議員謝偉銓質疑會否導致「闊佬懶理」，令政策有反效果，當局則回覆指津貼額不足以覆蓋垃圾棄置量，因此相信住戶仍要繼續減廢。議員何俊賢則指當局預計垃圾徵費實施後首半年會派發免費袋，而目前的十元津貼額亦沒有計劃派發多久，質疑如何達到減廢效果。當局表示免費袋主要針對三無大廈、村屋、公共屋邨，經濟基礎非考慮因素。

另外，議員陳沛良詢問參加廣東何福建計劃的受助人是否也可受惠於十元津貼額名，當局表示不排除該些受助人回港，而政策也要有一致性。