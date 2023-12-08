改善的士服務條例草案下周三恢復二讀　據悉當局反對兩項修訂

的士司機良莠不齊，服務為人詬病。政府早前提出《2023年道路交通法例（提升個人點對點交通服務）（修訂）條例草案》，並在下周三(13日)恢復二讀辯論。有議員認為草案中政府提出的車隊方案並不完整，指會在條例草案進入全體委員會階段時提出修訂，建議降低的士車隊申請人需要擁有的士數目的比例，以及增加車隊中有僱傭關係司機比例。有政黨表明反對修訂，指原方案為的士業界與政府商討而成，不贊成貿然改動，而且有關建議寫入法例，憂慮欠缺彈性。據悉政府同樣反對修訂，憂慮增加車隊中有僱傭關係司機比例，令申請人「要養太多人」，因而卻步。

議員陸頌雄早前就草案提出兩項修訂建議，第一項建議為將現時要求車隊申請人需要擁有的士數目佔其車隊數量10%，下調至不少於5%，希望可以方便中小型車行或個體車主成立車隊引入競爭同市場開放性；第二項則為將車隊中有僱傭關係的司機數目由本來的10%，增至不少於50%，希望有僱傭關係可驅使的士司機做好本分，提供高質素服務，同時維持工作上的保障和僱員權益。據了解，政府認為會大幅增加車隊經營成本，令業界卻步，加上條例內容已諮詢業界多時，因而反對修訂。

對此，交通事務委員會主席陳恒鑌表示，其所屬政黨現階段對兩項建議均有保留，不會支持其建議。他認為車隊運作為新事物，亦有不少的要求，如果先由大車隊「探路」會更好，而且目前「的士最大問題係散收收」，假若將門檻降低或令「車隊都散收收」。至於提高僱傭關係的司機數目佔的士車隊的比例，陳恒鑌就認為，現時大眾希望的工作模式是有彈性，如規定僱傭關係對車隊尋找司機為有利還是不利，目前雖則難以估計，但新事物以此大規模型式推出，或降低大眾申請車隊的意欲。

陳指出原方案為的士業界與政府商討而成，不贊成貿然改動，而且政府本來提出的門檻為發牌條件，非寫進法例當中，而陸的建議為寫入法例，憂慮欠缺彈性，屆時如果發現有問要更改亦會花一定時間，建議當局先執行2年，屆時再作中期檢討。

航運交通界議員易志明則支持降低的士車隊申請人需要擁有的士數目的比例，可以令業界更容易組成車隊，可以有更多人申請參加計劃。但他認為僱員關係修訂要求過高，形容為「不切實際」，車隊難以請到50%人作為司機。不過該黨內部暫未討論有關修訂。

「A4聯盟」的議員張欣宇表示，自己和所屬的「A4」聯盟將不會支持陸頌雄的方案。他解釋指，自己相信行業需要開放競爭，而如果要開放競爭，愈少限制愈好，否則太多限制市場只會充斥大機構，一般人難以競爭，因此支持降低的士車隊申請人需要擁有的士數目的比例。然而他認為陸建議修訂的僱傭關係安排為限制之一，對此有所保留。由於陸的修訂是將兩項建議綑綁，所以無法支持議案。另一議員李梓敬同樣表示，個人贊成降低門檻 ，因為可以引入更多競爭，不過另一個建議就暫時未有想法，又表示黨內亦未開始討論。