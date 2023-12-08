偵破52宗騙案涉款7100萬　66人落網

執法部門於11月30日至今日(8日)展開「熱火」行動，偵破52宗詐騙及洗黑錢案件，涉款7,100萬港元，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」等罪，拘捕49名本地男子、1名內地男子、1名外籍男子、13名本地女子及2名外籍女子共66人(16至76歲)，大部分被捕人已獲准保釋候查。

該52宗騙案，包括11投資騙案、11宗網購騙案、6宗網上情緣騙案、6宗電話騙案、5宗求職騙案及13宗其他種類騙案，案中受害人為本地人，年齡介乎20至86歲。66名被捕人士，大部分是傀儡戶口持有人，亦包括犯罪集團主腦以及負責收取騙款的成員，他們報稱無業、廚師及售貨員等。損失最大一宗涉及網上情緣，68歲男事主損失1,400萬港元。

行動亦瓦解一個本地洗黑錢集團，人員於今年6月開始調查，發現該洗黑錢集團透過社交平台發廣告及打盲毛發短訊形式，聲稱以高價收購虛擬及實體銀行戶口，集團成員取得該些戶口網上理財資料後，即以此清洗黑錢。集團至今操控逾20個戶口，清洗超過1,500萬港元犯罪得益，在成功鎖定涉案人士身份後，人員於本周二(5日)至今日，在港九多區以涉嫌串謀洗黑錢罪名，拘捕7男4女共11人(23至59歲)，其中1人為集團主腦，餘下10人則為傀儡戶口持有人，並檢獲一批銀行文件及手機。