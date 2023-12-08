地下水管連環爆　都市炸彈遍全港

本港水管老化問題嚴重，黃大仙東頭村道日前有地下水管爆裂，一輛駛經的城巴後軸輪胎被卡着，幸好無造成傷亡，但附近交通卻大受影響。事實上，同區於近一年來已發生多宗類似「爆水管」事故，令附近居民對路陷及水浸等「都市炸彈」感到非常擔憂。有議員接受《東呼即應》訪問，促請政府加強補養維修工作，防止水管再因老化而爆裂。

本周三(6日)清晨時分，黃大仙東頭村道近黃大仙下邨龍慧樓對開地底水管疑爆裂，地面行車線出現下陷。7時15分，一輛城巴106線雙層巴士駛至上址，輪胎被卡在下陷路面，巴士無法移動，車長無奈報案求助，最後被困的城巴約兩小時才能「脫險」，期間東頭村道來回方向介乎正德街與沙田坳道之間全線封閉。

翻查資料，今年下半年本港已發生最少12宗水管爆裂事故，其中3宗均在黃大仙發生，出事率達25%，成全港之冠，包括今年8月沙田坳道爆水管，令龍翔道交通大受影響。至於去年12月，東頭村道同樣曾爆水管，一輛小巴被困。除了爆地下水管，較早前世紀黑雨水淹沒黃大仙港鐵站一幕，亦更加令人猶有餘悸。

附近居民楊生表示，當日上班到樓下就看到有巴士車身陷入至路中間，更指數日前路面曾整修，未知是否因而受到影響，但自己平時駕車外出時亦曾看見有路陷情況發生 ，認為應要改善一下。黃生則指不能擔心太多，但經過今次事件，希望政府可在各方面處理得更好，多理解為何發生情況。李生則建議政府定時維修及檢查，並加強巡視。

據政府數字顯示，去年共接獲17宗路陷報告，今年首8個月已暴升至29宗，其中因供水管爆裂或滲漏，以及排水管損壞導致的路陷，單是今年下半年已錄12宗。東呼即應認為，今次出事的地下水管位處舊區，且「渠齡」達40年甚至更高的水管，而目前全港還有很多類似水管，故萬一維修和更換工程跟不上進度，類似都市炸彈分分鐘恐怕會「爆完再爆」。

議員楊永杰表示，下半年黃大仙區水管爆裂事發率達25%，第一是因為地下水管老化非常嚴重，過去水務署推出的供水網絡管理計劃，並沒有包括黃大仙，所以黃大仙區的水管處於老化狀態，並非常脆弱，很容易產生爆裂，加上水務署在黃大仙區採取的方式是以風險為本的管理策略，綜合這些原因，黃大仙的事發率才會比其他區都要高。

楊指，本港8,000多公里的水管，現在才換了3,000公里，認為政府必須加快水管更換進度，譬如建議在整個黃大仙區推動全面的水管更換計劃，大規模地更換水管網絡，防止水管因老化而爆裂。

他又提到，新加坡和上海都是利用新科技改善水管和水務工程安全，故建議港府亦可引入高科技，例如水下機械人，以監察水管爆裂情況，並探測水管爆裂的風險，以提早處理有機會爆裂水管的地方，減低爆水管對居民對交通的不便。