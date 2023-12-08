有鳥糞樣本驗出H5N1禽流感　米埔保護區加強清潔消毒

米埔自然護理區(又稱米埔自然保護區)有環境樣本驗出帶有H5N1禽流感病毒。漁農自然護理署今日(8日)表示，接獲香港大學的相關通知後，護理區已加強清潔及消毒遊客設施。另外，護理區3公里範圍內沒有雞場，署方自入冬以來已加強禽流感監控工作，留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並提醒家禽農戶、雀鳥店主等採取適當預防禽流感的措施。

香港大學公共衞生學院的研究團隊定期進入護理區，收集樣本以監測禽流感。研究團隊本周三(6日)收集了一批環境樣本，當中一個鳥糞樣本確認驗出帶有H5N1病毒。負責管理護理區的世界自然基金會香港分會已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口亦設有消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋底。

此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。署方呼籲，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電聯絡漁護署跟進。食環署亦會持續監察活家禽零售店舖，並提醒經營人士注意衞生。