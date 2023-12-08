教育局月內發6萬元津貼　助學校推精神健康措施

學童自殺個案近期出現上升趨勢，學生精神健康成為社會關注議題。教育局今日(8日)向公營學校及直資學校發通告，表示將在2023/24學年為每所公營及直資學校，提供6萬港元的「校園．好精神一筆過津貼」，並向家教會提供一筆過額外2萬港元的「家長學生．好精神一筆過津貼」，讓學校在校內推行提升學生及教師精神健康的校本措施，另外亦支持學校及其家教會舉辦與學生及家長精神健康相關的活動及課程。有關款項毋須提交申請，學校及家教會將於本月內獲發有關津貼。

教育局稱，一直非常重視學生的健康成長，指過去數年的新冠疫情為社會帶來前所未有的挑戰，學生在回復正常的學習和社交生活時，仍需時間逐步適應各種轉變。局方強烈建議學校以保障學生福祉和精神健康需要為首要考慮，並鼓勵教師優先關注學生的精神健康。為協助學校靈活安排相關的支援及活動，教育局會發放6萬港元「校園．好精神一筆過津貼」，為學校提供額外資源，學校可運用這項津貼舉辦「精神健康日」等各種促進學生及教師精神健康的活動及計劃。

另外，教育局亦會發放2萬港元「家長學生．好精神一筆過津貼」，以支援家長照顧學生的精神健康，局方鼓勵學校與其家教會合作，運用津貼舉辦各種推廣學生及家長精神健康相關之家校合作活動、家長教育課程等，從而建立正向家庭文化，及提升學生家長的精神健康。