大徵地打造北都　政府基本工程開支暴增至505億元

立法會發展事務委員會將於下周三(13日)舉行會議，政府已提交大增基本工程儲備基金整體撥款的文件，預計在2024-25年度的整體撥款多達505.99億元，較上年度的255億增近倍；最大項開支是涉土地徵用的341.7億元，較23/24年度的核准撥款總額99.5億元大增243.4%，項目多與北部都會區的基建及交通等發展有關。

文件介紹，年內除一些持續進行的項目外，新項目包括古洞北新發展區及粉嶺北新發展區發展計劃，建造新田／落馬洲發展樞紐，元朗南第二期發展，以及新界北第一階段發展。

當局指，由於2024-25年度新項目的數量增加，以及新項目及繼續進行的項目所需的現金流量增加。故2024-25年度的土地補償較2023-24年度的補償顯著增加。

根據相關工務部門的施工計劃，預計在2024-25年度會收回約430公頃土地，較2023-24年度收回的大約190公頃土地多出240公頃。2024-25年度的預算，已計及古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段擬按照「加強版傳統新市鎮發展模式」申請換地的用地。

議員劉國勳支持政府的計劃，又促請政府加快原址換地。他引述文件指，政府計劃用於收地作發展新田科技城的費用達483億，該預算合理，而款項較今年5月政府公布的420億多，是因為新田科技城收地面積增加，又指出收地的每呎價錢已比早年回落，由逾1500元下跌至約1200元。