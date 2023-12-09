東方日報A1：疫毒百花齊放　多重感染人心惶

本港遭受流感、新冠及多種與呼吸道相關的疾病夾擊，醫院管理局昨日罕見地在本港尚未進入冬季服務高峰期的時間，已警告近期兒科病患急增，現時平均每日入院病童已超過200人，主要涉呼吸道感染，部分患者更出現多重病毒感染，直言情況令人擔心，呼籲家長盡快安排子女接種流感及新冠疫苗。有醫院部門主管透露，近期入院病童不少都感染多於一種病毒，有人更多達4種呼吸道病毒，形容病原「百花齊放、五花八門」，醫管局預告，必要時或重啟北大嶼山醫院香港感染控制中心應對疫情。

截至本周四（7日），公立醫院急症室每日平均首次求診人次超過5,500，內科病房病床入住率達101%，兒科病房病床入住率達97%。公院病房已見人滿之患，本港會否升級防疫警戒呢？衞生官員昨接受傳媒訪問時僅指，現階段無意恢復關口的入境檢疫措施，認為相關措施會為外地旅客，甚至外遊回港的本地居民帶來不便，市民如果有病徵就應該戴口罩。

東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年科部門主管李國彪指，復常後，兒科病房病床的入住率一直高企，近期兒童入院個案大部分是呼吸道感染，有病童感染多達4種呼吸道病毒，一般兒童入院個案中，鼻病毒及腸病感染佔四成，而腺病毒及副流感病毒各佔約兩成，其餘冠狀病毒、肺炎支原體病毒、甲型流感病毒等各佔約半成，他呼籲家長盡快安排子女接種流感及新冠疫苗，又稱現時仍可應付入院需求。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業亦指，隨着天氣逐漸轉冷、聖誕新年長假臨近等，預料公立醫院的服務需求將迎來高峰，局方已做好預案及應變計劃，嚴陣以待。例如，當兒科入院數目超出該院可應付的病床數目，便會考慮其他措施，包括加開病床，或轉用其他專科病床，暫時照顧兒科病人。

近日內地肺炎支原體感染個案急升，被問到會否構成跨境傳播風險，李立業表示，兩地交往密切，相關風險無可避免，但強調局方會做好準備及監察措施，為病人提供適切治療，又指無任何證據顯示有新病毒傳播。李國彪補充，肺炎支原體非新病原體，過去10年，每隔3至4年便迎來感染高峰，稱局方已有應對經驗及方案。

另外，政府已向各醫院聯網撥款逾8.9億元，以計劃及準備2023至24年度服務高峰期措施，包括加開103張病床、鼓勵公眾及醫護人員接種流感疫苗等。同時，醫管局亦會增聘醫護、實施特別酬金計劃，鼓勵現職醫護參與服務高峰期相關工作。在周末和長假期，普通科門診亦會加強人手，將服務名額提升5至10%，18間普通科門診診所亦會在聖誕及農曆新年期間加強服務。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：