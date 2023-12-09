東方民調：兩成受訪者稱　自己或親友遇老千陷阱

本港網絡騙案層出不窮，不少涉及社交平台或通訊軟件，惟現時無專門法例監管社交平台及應用程式運作。「東方傳媒民意調查」結果顯示，有逾七成受訪者指曾收過詐騙訊息，更有近兩成人稱自己或親友曾受騙。受訪者形容情況猖狂，無法無天，市民防不勝防。惟本港相關法例落後，部門執法不力，直指香港淪為詐騙之都損害國際形象，認為政府應盡快立法規管。

本港整體詐騙案件有上升趨勢，今年首9個月共有29,650宗，較去年同期升52.5%；已超越去年全年數字。至於涉及金額，相關案件於今年首9個月共涉49.9億元，較去年同期的33.8億元多47.6%。詐騙案件涉及不同種類，例如網上購物、投資騙案、求職騙案，以及釣魚騙案等。事實上，近月發生多宗盜用通訊軟件帳戶向聯絡人騙取金錢事件；亦有旅行社被騙徒以多個假專頁偽冒，向社交平台母公司發出律師信，要求正視平台上偽冒專頁的詐騙情況。騙徒手法猖狂，甚至有人在社交平台刊登廣告疑非法出售狗肉，實際是引誘有興趣人士下載有毒軟件，從而入侵對方手機盜取銀行存款。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問373名18歲或以上市民，結果顯示，71%受訪者表示，曾收過社交平台或通訊軟件的詐騙訊息；9%更指親友曾受騙；8%指自己曾受騙；2%稱自己和親友均曾受騙。騙徒透過社交平台、通訊軟件、短訊、電郵等提供虛假網址，從而盜取銀行存款，50%受訪者形容情況猖狂，無法無天；24%無奈指市民防不勝防；24%批評政府應對網騙被動。

有旅行社遭假冒在網上行騙，直到有人被騙執法部門才執法，44%炮轟當局執法不力；38%感到真假難分，消費者欠缺保障；16%直指，業界制止假冒訊息困難重重。對於當局成立反詐騙協調中心防止詐騙，40%受訪者直指情況無改善；28%轟如無牙老虎；另28%認為需檢視現有能力。

香港無專門法例監管社交平台發放假專頁，移除欺詐廣告等，35%受訪者認為，政府應盡快立法規管；34%批評法例落後形勢；29%斥監管力度不足。網絡詐騙成災，49%受訪者形容香港淪為詐騙之都；31%擔心影響國際城市形象；另有18%憂打擊投資者信心。