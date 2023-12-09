10萬劑XBB變種新冠疫苗安排高風險人士接種　料下周公布細節

政府上月30日公布，首批共約十萬劑新一代新冠XBB變種株信使核糖核酸疫苗(Comirnaty Omicron XBB.1.5 30mcg/dose)已運送抵港。將優先提供予較高風險人士，即居於院舍人士及65歲或以上長者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(9日)表示，相信政府下周會公布接種安排細節。相關疫苗接種後可能會出現發燒、針口痛、紅腫等，與以往的核酸疫苗副作用相若。

他指出，雖然新冠感染數字目前處於低位，入院個案亦不多，但距離上一次爆發已相隔半年，抗體水平會下跌，預料冬季很大機會爆發新一波新冠疫情，呼籲合資格的市民盡早接種。

對於有內地個案發現有部分兒童出現塑膠化支氣管炎，許表示，有關情況並非肺炎支原體感染個案獨有，當患者出現嚴重呼吸道發炎、哮喘等，痰液可能變得黏稠，如倒模般塞住氣道，抗生素有助治療。

有報道則指，有私營醫療集團向復必泰藥廠訂購有關疫苗，最遲下周二（12日）起開放予市民預約，每針收費1,880元，與現有復必泰二價疫苗同價。集團負責人指他們自行購買XBB疫苗如市民盼盡早接種，可自費預約。