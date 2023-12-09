涉參與理大附近衝突　其中14被告判囚9至14個月　另有1人判勞教

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，多人被捕。當中20人被控非法集結，1人認罪，19人經審訊後全被裁定罪成，當中15名被告，於今早（9日）在西九龍法院（暫代區院）接受判刑。暫委法官嚴舜儀就其中14人判囚9至14個月，餘下1人則判處進入勞教中心。嚴官指本案明顯屬有一定預謀且是有備而來，眾人互相協調且舉起傘陣，判刑亦必須考慮理大事件，因眾人打算衝破防線支援理大示威者，故有極高風險。法官認為本案嚴重程度須判處監禁。

今日接受判刑的是何兆川（26歲，道具製作）、陳思晨（25歲，電影製作）、高敬希（22歲，醫院配藥員）、陳綺敏（41歲，清潔工）、王穎彤（24歲，藝術創作）、許巧靜（25歲，無業）、陳東城（46歲，地盤工人）、鄭肇其（56歲，經營食品工場）、施雄國（39歲，貨車司機）、鄭瑞琪（33歲，文員）、蔡蒨盈（30歲，推廣員）、程曉君（30歲，文員）、鍾靜純（31歲，社工）、江麗華（30歲，室內設計行政人員）及劉頌祈（30歲，社工）。他們被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身分不詳的人非法集結在一起。

法官指除陳思晨及陳東成外，其餘被告均穿黑衣或戴裝備，屬有備而來。就被告高敏希因犯案時不足18歲，法官經考慮後判處高進入勞教中心。至於其餘14人在考慮其個人情況及家庭背景等，決定判監9至14個月。

本案有20名被告，只有現年23歲曾曉琳認罪，被判入獄9個月2周。另有4人於昨日（8日）被判囚9至14個月；案情指當日早上8時許，眾多示威者在尖沙嘴科學館一帶聚集，由科學館廣場向科學館道推進，以傘陣與執法人員防線對峙，有人要求釋放理大內的示威者，傘陣示威者邊喊「一、二、一、二」向防線推進，人員發出警告後驅散並在華懋廣場外拘捕135名示威者，包括涉案15名被告，大部份人均穿着黑衣或戴上裝備。

案件編號：DCCC855/2020、DCCC475，609/2021