疫後抵抗力下降令病毒乘虛而入　專家籲打針助還免疫債

隨近日氣溫下降，香港踏入下一波流感病毒活躍期。香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日(9日)於電台節目中表示，過去3年社會嚴守社交距離措施，期間沒有機會接觸病菌，令抵抗力下降，所以隔離措施逐步取消後不同的病毒便乘虛而入，形容情況如「免疫債」。他指過去三年多的債要在一年多還清，難免會感到辛苦，但始終「債是要還的，不還是不可以的。」呼籲市民盡快接種流感疫苗，以減低明年初流感病毒肆虐期間的傷害。

劉宇隆指出，今年的肺炎支原體病人數目遠比以前多，更有耐藥性問題，他解釋是因為疫情期間嚴格遵守隔離措施，令所有呼吸系統的傳染病基本上都沒有發生，絕大多數人從2020至2023年初都沒有機會碰過這些病菌，尤其是三歲以下的兒童，出生以後就汲有接觸過病菌，完全沒有抵抗力，而疫情過後便乘虛而入，短時間內感染大量市民，令社會及醫療服務受壓。

劉宇隆又指，近日氣溫開始下降，香港將步入下一波流感病毒活躍期，呼籲盡快接種流感疫苗，尤其是長者，長期病患及兒童，以減低明年初流感病毒肆虐期間的重症及死亡，入院人數，以及在學校以及院舍的爆發。提到十萬支的新冠病毒XBB加強針已抵港，希望一同住在比較封閉擠擁的宿舍的長者及傷健人士能盡快接種。