專家倡篩查入境客防新傳染病　當局稱要考慮社會代價

香港大學微生物學系講座教授袁國勇等專家日前在報章撰文，建議當局做好外防輸入，加強篩查入境旅客，以防有新病毒流入。衞生官員今日(9日)回應時指，新冠、流感、肺炎支原體等病毒，均屬已知病原體，在社區或邊境旅客身上發現到並不出奇，政府不會採取任何強制措施隔離相關患者。他又指，每個政策不可只看結果，亦要整個社會需付出的代價，強調政策不是因為某個原因或某個專家提出，就要即時執行。

衞生官員提到，本港肺炎支原體感染個案雖然較之前上升，但仍徘徊在每月110至140宗左右的水平，暫時比較平穩。他又指，肺炎支原體致病或致死率不高，呼籲市民毋須太過恐慌，當局會密切監察情況，做好準備應對肺炎支原體等冬季上呼吸道感染個案。他又呼籲市民盡快打流感疫苗，注意個人衞生，高危人士以及有病徵人士要戴好口罩。

「1+」新藥審批機制上月起生效，首兩款新藥已獲批在港註冊。衞生官員指，有關新藥涉及藥物的兩個配方，前日已通過藥劑業及毒藥管理局審批，用藥對象是對一般化療藥已產生抗藥性或無效的腸癌病人。他說，新機制可加快抗癌藥物的審批程序，為癌症病人提供更好、最新及更便宜的治療方案。