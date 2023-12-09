6人否認參與理大附近暴動　其中4人今裁定罪成還押至12.23判刑

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，但最終多人被捕。其中有19人同被控參與理大對出暢運道的暴動，當中6人否認控罪，經審訊後，區院法官林偉權今（9日）裁定其中4人暴動罪成，並還押至12月23日判刑。

6名被告分別是盧可文（21 歲，學生）、鄺小凡（20歲，無業）、柯仁龍（18歲，學生）、陳俊榮（29歲，設計師）、吳日軒（18歲，學生）及黃文浩（22歲，學生），均為案發時年齡。他們被控於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學及漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。盧、柯及吳另被控使用蒙面物品罪，陳另被控無牌管有無線電通訊器具罪。眾人均否認控罪，法官裁定除盧及陳外，其餘4人均暴動罪成。陳被控的管有無線電控罪亦脫罪，3人面對的使用蒙面物品罪則罪成，盧被判罰款5,000港元。

就脫罪的兩名被告方面，法官接納盧的證供指她當時到理大只為找男友，並非參與暴動，其友人之證供亦支持該說法，故暴動罪脫。不過她當時確戴着防毒面罩出現在暴動現場且無合理解釋，故該罪罪成。至於陳方面，法官信立他當時確是當義務急救員，且是所有傷者均救治，並非單因是示威者而救治，當時亦不知背包內有對講機，故兩罪均脫罪。餘下4人，法官不相信他們是無辜路人 ，故裁定罪成；控方案情指，當年11月17日晚上起，大批示威者集結於暢運道天橋與執法人員對峙，不斷投擲汽油彈和雜物。翌日清晨5時許，人員向集結人士發射水炮車驅散和推進，部分示威者退回校園內，但其中20人以汽油彈焚燒大學入口，最終各被告在科學館道近暢運道交界被捕。

案件編號：DCCC 733/2020，DCCC 617/2021