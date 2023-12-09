涉使用無牌X光機及未註冊針劑　銅鑼灣一間醫療中心被釘牌

衞生署撤銷於銅鑼灣中基長壽日間醫療中心的牌照。署方今日（9日）起根據《私營醫療機構條例》（第633章）撤銷該醫療中心牌照，指出早前在該中心進行例行巡查期間，發現該中心違反《私營醫療機構條例》下的《日間醫療中心實務守則》，包括管有及涉嫌使用無牌X光機、涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用藥劑製品、沒有備存完整、全面及準確的病人醫療記錄，以及未能提供為病人診症及處方藥物人員的有關資料，會就中心懷疑無牌行醫及專業失當行為，分別轉介警方及醫委會跟進。

衞生署發現該中心管有及涉嫌使用一部無牌X光機，該X光機主要用於人體四肢的X光透視檢查，在正常使用的情況下，X光機的輻射不會對人體健康構成顯著影響，該無牌X光機現已被封存。此外，該中心涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用維他命產品，衞生署已要求該中心聯絡跟進曾使用懷疑未經註冊藥劑產品的病人，至今未有接獲任何與該中心相關的不良事件報告。

衞生署正繼續跟進該中心涉嫌懷疑使用無牌X光機、處理懷疑未經註冊藥劑製品，以及妨礙或阻延衞生署獲授權人員執行其職能，並會於調查完結後就相關檢控事宜向律政司徵詢意見，如有需要會將個案轉介至相關執法部門或監管機構跟進。