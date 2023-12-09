8個月大女嬰7歲男童分別染新冠及甲流　留醫ICU

衞生防護中心正調查兩宗兒童感染呼吸道疾病的嚴重個案，其中一名8個月大的女嬰感染新冠病毒，目前情況嚴重。女嬰周二(5日)起發燒、食欲不振、咳嗽和流鼻水，翌日快速測試呈陽性，到前日(7日)出現呼吸困難，被送往廣華醫院急症室，同日入院治理，其後徵狀惡化，須送入兒童深切治療部，臨床診斷為氣管炎。女嬰過往健康良好，潛伏期內沒有外遊，女嬰的母親在懷孕前已接受初始新冠疫苗注射劑次，但女嬰本身並沒有接種新冠疫苗。

另一名7歲男童感染甲型流感，同樣情況嚴重。男童在上周六(2日)開始發燒、發冷、全身乏力、肌肉痛、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽帶痰；周一(4日)及昨日(8日)兩度向私家醫生求診，於昨日因出現呼吸困難獲轉介到屯門醫院急症室，入住兒科深切治療病房。鼻咽拭子樣本證實感染甲型流感，臨床診斷為甲型流感併發肺炎。男童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，家居接觸者現時沒有出現病徵。

衞生防護中心呼籲盡快接種新冠及流感疫苗，又指初生嬰兒由母親獲得的新冠抗體會隨時間下降，家長應安排滿6個月大的嬰兒盡快接種新冠疫苗，以減低重症及死亡風險；而所有年滿6個月或以上的人士，都建議接種季節性流感疫苗，特別是長者和兒童有較高風險患上流感及相關併發症的人士。