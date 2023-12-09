搗洗黑錢集團涉款3千萬　拘12男女6人為親屬關係

執法部門昨日(8日)執行「擊錘」及「謀攻」反洗黑錢行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」及「阻礙警務人員執行職務」罪拘捕12人(20至45歲)，疑犯涉嫌透過大額提款及交易虛擬貨幣，清洗約3,000萬港元黑錢。人員檢獲約120萬港元現金、超過25張銀行卡、多部智能電話及電腦。

今年1月至10月期間，人員發現32宗涉及本港及海外的詐騙犯罪得益，流入54個本地銀行戶口，當中涉及電話及投資騙案，受害人損失超過9,700萬港元。經追查後鎖定一個本地洗黑錢集團，發現集團成員招攬朋友及親友開設大量個人銀行戶口，其中6人是親屬或情侶關係。

洗黑錢集團透過該些銀行戶口收取犯罪得益後，不斷利用戶口互相過數清洗黑錢。集團成員得悉銀行戶口收到犯罪得益後，會於短時間內到銀行提取大量現金，部分現金會購買虛擬貨幣，然後買出買入掩飾資金來源。行動中，人員搜查多個目標地點，包括2間虛擬貨幣投資公司，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕5男6女本地人，另1名本地女子則涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。最大一宗損失約240萬港元，受害人墮投資騙案被呃，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。