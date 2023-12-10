漁護署再添偵緝犬　駐各大口岸防走私動物

本港海、陸、空口岸每日需處理數十萬人次的入境檢查工作，針對非法進口動物和禽鳥會帶來狂犬病和禽流感等公共衞生威脅，當局嚴查口岸走私工作，而負責搜索走私貓、狗、禽鳥、爬蟲甚至動物屍體等執法工作的是漁農自然護理署的偵緝犬，近日漁護署再有檢疫偵緝犬新員投入前綫，這隻名為Bmo的雌性近2歲幼犬是比高犬，被指為世界上最小型的獵犬之一，其可愛外表吸引世界各地汪迷飼養。而Bmo則在接受嚴格訓練後，已在邊境口岸執行任務。

漁護署在網上公布Bmo完成偵緝犬訓練，日前正式執勤的消息。牠主力負責偵察及打擊走私檢疫物品。由於偵緝犬執勤時，須在入境口岸穿梭於人群之間，所以該署挑選犬隻時首重性格友善、外向，故拉布拉多犬和比高犬是最適合的候選犬。每隻偵緝犬經過細心挑選及嚴格訓練後，每小時至少能檢查300人，即使違規物品收藏於行李或多層衣物內，亦逃不過檢疫偵緝犬的嗅覺。

現時進口哺乳類動物，例如貓、狗或牠們的衍生物，如貓、狗屍體、身體部分、鳥類及爬蟲類等，均受香港法例所管制。任何人士進口或經香港轉口動物，必須事先得到漁護署簽發的特別許可證，並須符合許可證上所訂明的條款，違者可遭檢控，而檢疫偵緝犬便在邊境口岸協助執法。

該署的檢疫偵緝犬主要從澳洲及英國挑選回港，然後需接受由澳洲專家安排、為期2個月的特別訓練。訓練期間，領犬員會讓偵緝犬認識各種目標動物氣味，例如由小狗、小貓、兔或雀鳥身上發出的氣味等。當偵緝犬通過基本訓練及評核後，便會由領犬員帶到邊境口岸或機場客運大樓作進一步實地訓練，以及透過模擬真實環境進行專項訓練。

資料顯示，漁護署於2008年初開始推行檢疫偵緝犬計劃，利用檢疫偵緝犬偵查及打擊走私檢疫物品，是國際認可的有效偵緝方法。漁護署表示，偵緝犬能提高漁護署檢測走私檢疫物品的能力、加快檢查速度、對走私活動起阻嚇之效，並可作為教育市民的工具，有效防止動物的非法進口，從而提升公共衞生及安全，預防動物疾病的傳入。