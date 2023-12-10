東方日報A1：欺詐家族呃9700萬　借戶口洗錢親朋有難

執法部門在今年首10個月，發現有大量本港及海外詐騙得益，被轉帳至本地逾半百個銀行帳戶，當中涉及多宗包括電話、投資、網上情緣及電郵騙案，受害者共損失逾9,700萬元。損失最多的一宗，是一名居於日本的本港男子，被游說「投資」虛擬貨幣而被騙去2,400萬元。人員經調查後，於前日拘捕包括洗黑錢集團主腦在內共12人，部分為親友和情侶關係，他們俱被招攬開設銀行戶口，集團成員從而透過互相過數、大額提款及買賣虛擬貨幣，清洗約3,000萬元犯罪得益。

今年1月至10月期間，執法人員發現32宗涉及本港及海外的詐騙犯罪得益，流入54個本地銀行戶口，當中涉及15宗電話騙案、15宗投資騙案、一宗網上情緣騙案和一宗電郵騙案，受害人損失超過9,700萬元。人員經進一步調查後，鎖定一個本地洗黑錢集團，同時發現集團成員招攬身邊親友，開設大量個人銀行戶口清洗黑錢。初步調查顯示，集團透過該些銀行戶口收取犯罪得益後，不斷利用戶口互相過數清洗黑錢。集團成員知悉銀行戶口收到犯罪得益後，會於短時間內到銀行提取大量現金，部分現金會購買虛擬貨幣，然後透過不斷買賣以掩飾資金來源。

至上周五（8日），人員採取代號「擊錘」及「謀攻」反洗黑錢行動，搜查全港多個地點，包括兩間虛擬貨幣投資公司，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕5男7女本地人（20至45歲），當中一名22歲男子及一名45歲女子為集團主腦；另一名28歲本地女子拒絕遵從人員指示，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。被捕的12人，其中6人是親屬或情侶關係。據了解，部分協助提款的疑犯聲稱不知道資金來源，亦未有透露有否收取酬勞。

在32宗騙案之中，損失最大的一宗，是一名居於日本的20多歲香港男子，他在手機交友程式認識騙徒後，對方聲稱可投資「高回報」的虛擬貨幣，並誘使事主進行轉帳。不過，對方事後去如黃鶴不知所終，事主於是在日本報案，案中損失高達2,400萬元。行動中，人員檢獲120萬元現金、25張銀行卡、多部智能電話及電腦。不排除有更多人被捕。

執法部門重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。執法部門提醒市民「唔租唔借唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等）予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。

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