東江水供水協議今年底期滿　新協議保留「統包扣減」機制

現行東江水供水協議於今年年底期滿後，發展局局長甯漢豪今（10日）在網誌透露，新的供水協議將會保留「統包扣減」機制，即是按實際東江水取水量扣減基本水價，例如適逢某年本地雨水集水量較高，而所需東江水較少，這方式可避免浪費剩餘的東江水資源，以及節省輸水所帶來的成本。新協議亦繼續訂明每年供水量上限為8.2億立方米，以應付香港的實際用水需要，如有進一步需要，供應更可以增加至每年11億立方米，為香港供水提供更強保障。

甯漢豪表示，東江水自1965年開始輸往香港後，是香港的長遠發展奠定重要基石，東江水供港水量佔全港淡水用量達七至八成，解決香港的供水困難。現行的東江水供水協議將於今年底期滿，發展局自今年年初已和廣東省當局（粵方）開始磋商未來3年的新東江水供水協議，水務諮詢委員會在上月的年度考察中，前往廣東省視察供港東江水水質。

東江水的水質一直受到粵方嚴密的監察。根據現行供水協議，粵方會維持輸港東江水水質符合「地表水環境質量標準」所訂的第II類標準，即用作平常飲用的地表水的最高國家標準。為加深市民了解東江水供港的背景、對香港的重要性及廣東省政府的工作等，水務署由本月起至明年3月在全港多個地點舉行巡迴展覽。樂富廣場、中環街市、天水圍「水知園」教育中心等亦會設立有關展覽。