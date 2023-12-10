健將獲捐心續命重投運動　無名英雌贈6器官遺愛人間

器官移植可令病人重獲新生，現年26歲的李柏軒自小熱愛運動，不過在18歲那年，踢足球期間突然暈倒，心臟一度停頓15秒，及後確診肥厚性心肌病，需植入除氈器以保護心臟，自此便不可再進行運動。直至2019年，當時22歲的柏軒不幸感染新冠病毒併發心肌炎，令病情進一步惡化，最後要換上人工心臟並等候換心。所幸最終得到有心人士捐贈心臟，不但免受疾病煎熬，最近更能重新投入熱愛的運動，他感謝捐贈者及其他人，令他重獲新生。

香港腎臟基金會暨香港器官捐贈行動組主辦的「大愛恩人秋祭」，今日(10日)於將軍澳華人永遠墳場「大愛恩人」紀念花園舉行，以紀念器官捐贈者的無私奉獻，多名康復病人及捐贈者家屬均有出席。

何健榮是其中一位出席的捐贈者家屬，他與太太早於十多年前便登記進行捐贈。何太於2018年進行手術時不幸離世，想到器官捐贈是太太的遺願，當器官捐贈聯絡主任詢問意願時便立即同意，最後捐出了6個器官，拯救了6條生命。對於太太成為無名英雌，何表示有很大感觸，認為做好事不需考慮或擔心，「做善事唔使諗咁多嘢」。