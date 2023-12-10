三寶樹濕地重疊新田科技城　規劃師倡發展官地免收地支出

港府上月發表濕地保育公園系統研究文件，當中顯示保育公園數量將減少1個至4個，而三寶樹濕地保育公園面積，更由上屆政府建議的520公頃，縮少35%至338公頃，部分被剔出的魚塘及濕地屬擬議新田科技城範圍。城市規劃師張量童表示，魚塘濕地的生態價值龐大，建議政府應棄用魚塘地發展，改為以河套區東南、面積約200公頃的綠化帶官地作創科之用，有助節省約200億港元收地開支。

張量童認為，若將原先用作三寶樹濕地保育公園的部分濕地被填平，餘下的338公頃將無法完全發揮原有濕地生態功能，例如其天然排水功能，或有可能截斷飛鳥走廊，難以估量對周邊濕地生態影響。而現擬作新田科技城的創科用地，共涉及150公頃濕地，其中有130公頃是私人土地，若要收回土地，涉款共涉200億港元；現時新公布的三寶樹濕地保育公園方案仍未公布環評報告，期望政府能作適度調整。

張又建議，其實可用河套東南側約200公頃的綠化地帶，因該處主要為官地，毋須收地費用和程式，並建議將山群削至約50米高，例如按照中文大學的方式依山而建，佔地需求較高的大型科企可置於山頂，中小型企業則可依山勢興建。