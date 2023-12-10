行李好似自己識行　推動重用有助減廢

疫後復常，旅客亦回歸，隨着漸多旅客來港，行李箱處處可見。近日有網上片段顯示，有無人看管的行李箱在巴士車廂「遊走」，衝向車頭，撞至車門。《東呼即應》主持笑言，行李箱看似想叫「街口有落」，又稱可能有人將垃圾塞進篋中逃避垃圾徵費；此外，亦有人發揮創意，將辦公室椅子的車轆「改造」，用作滾軸溜冰，主持認為當局宜多推廣廢物利用，才能真正減廢。

近日網上流出一條10秒片段，顯示在九巴下層有個銀色行李箱在車廂內「走來走去」，沒有人認領；及後行李箱滾到車頭司機旁，多次撞到車廂兩旁。司機兩度問「誰的行李箱啊」，惟沒人理會。《東呼即應》主持笑言，行李箱好像想叫「街口有落」一樣，又說行李箱沒人認領，難道它「很失禮主人嗎？」主持續笑指，或許有人借「篋神偷雞」扔垃圾避徵費，將垃圾塞進舊篋棄於巴士。

另一條21秒的網上片段見到，有男人廢物利用，改裝辦公室椅子，拆除椅子的車轆並安裝在鞋底。他更示範花式滾軸溜冰，「隨風而來、隨風而去」；「轉轉轉未停、飄忽身影」，亦邊滾邊傾電話，認真危險。

《東呼即應》主持笑稱，該男人站上辦公室椅子的5隻「爪」，配上副圓圈太陽眼鏡，令他帶着少許《蜘蛛俠》電影中八爪魚博士的味道。主持續指，港府可參考片段，推動垃圾徵費時應多辦廢物利用的創意比賽，鼓勵市民多重用，減少製造垃圾。