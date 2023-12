只滿足搞垃圾徵費　回收配套關人個關

明年4月垃圾徵費實施後,人人都要「BYOB」,不單只是「Bring your own bag (自備購物袋)」,亦要「Buy your own bag(購買指定垃圾袋)」去丟棄垃圾。多個類別的商戶均向《東呼即應》反映,不了解新措施詳情,又擔心營商成本增加一大筆下,令大眾的經濟百上加斤。《東呼即應》指,港府美其名欲藉措施令市民丟棄少些垃圾,卻懶去完善回收配套,減輕堆填區負擔真不知從何說起。

環保署介紹推行垃圾徵費後,大眾需使用指定垃圾袋棄置日常家居垃圾,垃圾袋分9種容量,由3公斤至100公升,以每公升垃圾0.11港元計算,每個袋售價0.3至11港元不等。以一般家用20公升垃圾桶為例,每個垃圾袋就需要2.2港元。

商戶扔垃圾亦一樣需要收費。花店負責人Tiffany表示,現時每日使用約5個100公升垃圾袋,一個月垃圾袋開支約90港元;但當徵費實施後,未來每個月或需要花1,500港元去扔垃圾,形容開支增幅驚人,惟有嘗試每個袋塞滿一點,「5袋變4袋」,減少垃圾費開支。花店負責人邵小姐則指,每日至少使用3個垃圾袋,新年或節日用量會多至一倍或以上,相信每個月至少花1,300元,認為收費頗昂貴。另一花店負責人張太則認為,徵費對環保來說是好事,會盡量減少垃圾量。

除了花店,餐飲業勢面對更沉重負擔。酒家經理梁惠珊表示,縱使他們已將廚餘、鋁罐等回收,但每天至少需使用10個垃圾袋扔垃圾,變相每月約300個垃圾袋,在旺季每月更需要使用約600個。現時每個垃圾袋約0.93港元,徵費實施後,料扔垃圾的成本會是現時的10倍,連同食物成本上漲,誓令經營愈來愈困難。她又擔心其他食肆未做好分類回收,令扔垃圾的費用無可奈可下轉嫁至客人,或令客人感到反感。

至於棄置書櫃、床褥等大型垃圾,市民則需貼上指定標籤,標籤劃一收費11港元。指定袋或標籤將會在數千個獲授權的零售點出售,包括超級市場、便利店、藥房及網上平台等。若市民未有使用指定袋或標籤扔垃圾,會被定額罰款1,500港元,甚至可被檢控,初犯最高罰款25,000港元及監禁6個月。

事實上,港府早於2004年已提出垃圾徵費,至2021年才通過法例,原定在今年底實施;惟早前因應前線清潔工團體意見,而延至明年4月推行。不過,《東呼即應》主持指港府有否爭取時間,做好本地回收配套系統,及加強教育市民減廢則成疑。《東呼即應》期望港府以實際行動,建立完善的回收政策配合垃圾徵費,才能達致減廢。