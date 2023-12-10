投票站電腦故障　市民呆等無法投票　鬧爆選舉處安排差

新一屆區議會選舉今日(10日)進行投票，然而在投票超過近12小時，東網收到不少市民投訴，大約在晚上近7時40分左右，投票站發生電腦故障，無法進行投票。有選民不滿要在票站呆等，直斥選舉事務處IT做唔到嘢，咁緊要的機制無plan B，安排令人失望。

東網收到來自多區的選民致電投訴，包括屯門、西貢、油尖旺、柴灣及筲箕灣等票站電腦系統故障，東網記者亦視察過灣仔郵政局票站同樣發生故障，現場職員承認票站出現故障，目前市民無法進場投票，要等待復修。有不欲具名的市民指發生這種事故當然不好，自己特意由內地趕回香港投票。被問及事故該會否影響投票意欲，該名市民坦言有，但會繼續留在現場留候，惟可能不願再逗留多20分鐘。

本身打算到現場投票的林女士指自己稍後或會到票站再投票，但表明果要排隊會影響投票意欲，又形容情況為「chok 住道氣」本來打算投票後回家休息。她又批評「有咩理由咁樣，無可能㗎嘛」，「佢講到咁樣，捽得咁行，叫人投票咁樣」。她又認為因應事故應延長投票時間。

有來自屯門的市民致電本報直斥「晚上7時38分左右，投票系統down機，近20分鐘未有反應，市民呆等。IT做唔到嘢，咁緊要的機制無plan B，如果網上系統持續投唔到票，無人答到可以點繼續落去，安排令人失望！」

由於部分選民無法投票，只有在票站門外等候，甚至部分市民即場離開，有票站職員更向到場市民派籌。

選舉管理委員會在晚上時近8時30分發出新聞稿，指電子選民登記冊系統故障，區議會一般選舉所有投票站已於8時12分開始轉用正式選民登記冊印刷本發出選票，又請受影響的選民耐心等候。由於上述原因，投票時間將相應地順延，詳情請留意選舉管理委員會的公布。

投票站陸續在8時30分後恢復運作，但原本用電腦核對選民身份，要改用人手於紙本核對重新運作，亦有票站主任指得悉電子系統有問題後，正在準備「後備模式」，即用紙本模式紀錄確認選民身份投票，該模式在未有電子系統時也有使用，在轉用後備模式後將不再使用電子系統。該票站亦有派發優先籌供等待市民。而九龍體育公園投票站外大排長龍，晚上約9時開始讓市民入內。