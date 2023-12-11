YouTube頻道充斥假新聞　Google涉網上誹謗曾付東方105萬訟費

Google旗下影片分享網站YouTube醜聞不斷，頻道影片不時發表誹謗言論，影片內容充斥假新聞，惟因伺服器設於海外，涉及不同國家及地區的執法機構及法律，要追查幕後黑手存在難度，故一直「無王管」，為人詬病。Google同樣缺乏監管涉及誹謗言論，曾向東方支付訟費105萬港元。

YouTube平台被指依賴演算法審查影片，以人工智能過濾有問題影片，或靠檢舉投訴制度，平台才會審查影片考慮下架。審查方法被外界批評過於被動，應採取更多預防措施，以免受爭議內容，包括誹謗他人影片成漏網之魚，隨便任睇。

東方於2015年10月提呈3份入稟狀，涉及Google旗下網站分別在2014年的2月、3月和2015年4月至10月，有多段貼文涉嫌誹謗東方，包括要求Google Inc.就有關誹謗言論對東方造成的損害作出賠償，提供發布有關貼文的用戶資料等。

高等法院於2015年11月批准東方可向以美國為註冊公司地址的Google Inc.海外派發入稟狀，Google Inc.一方於2016年10月20日向法庭申請推翻海外派票許可，法官即日駁回其申請並下令Google Inc.支付訟費。最終涉及上訴庭於2017年2月之批准及2018年2月6日的判決，Google Inc.向東方支付了105萬港元訟費。

上訴庭法官在判詞中指，原告所投訴之字眼能構成誹謗，原審法官亦已考慮發布程度之證據並推論有實質發布，而且根據其他案例，企業在誹謗案中並不需要證明有實際損害便可提告，再加上在此海外派票事宜中，原告已證明有真正及實質侵權發生在香港，故撤銷Google Inc.之上訴，並裁定訟費歸東方。