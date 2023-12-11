YouTube頻道「原子檔案」炒作舊聞　博點撃圖利抹黑東方

東方傳媒機構(下稱「東方」)旗下《東方日報》及《東網》一直發揮傳媒第四權天職，為民發聲，監督政府施政。東方形象正面，惜一再招小人妒忌，YouTube頻道「Mr. Atom 原子檔案」近日發布一條內容不盡不實的影片，借機誣衊東方，更肆意抹黑均已去世多年的《東方日報》創辦人馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生。律師駁斥，律政司早已表明相關案件證據不足，馬惜珍先生將獲判無罪，其後更撤銷控罪，為其平反；加上馬惜珍先生的兄長馬惜如先生從來未經審訊，兩人於法律層面皆屬清白之身。學者狠批有人覷準港府無力監管外國影片串流平台的漏洞，以此為保護傘，重提舊事並包裝成所謂秘聞上傳上網，靠攻擊名人來賺取點撃率牟利，促請當局盡快立法打擊假消息散播。

YouTube頻道「Mr. Atom 原子檔案」於本月6日發布一條長約20分鐘的影片，提及《東方日報》創辦人馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生，但內容顛倒黑白，不盡不實。1977年廉署人員請求馬惜珍先生游說其身處台灣的胞兄馬惜如先生回港指證貪污警察，承諾其胞兄回港作證一定不會被檢控。馬惜珍先生兩度前赴台灣向胞兄轉達廉署建議，惟遭胞兄拒絕，豈料回港後相隔一段時間遭警方檢控，被加為一宗案件的第9被告，是最後一名被告。

不過，被拘捕前一個月內的1977年7月30日，馬惜珍先生以香港童軍總會星、馬、泰及印尼親善訪問團名譽領隊身份，接受時任三軍司令夏卓賢爵士授旗出發。該親善團是慶祝英女王登基銀禧紀念慶典活動，體現馬惜珍先生致力社會慈善活動，獲得當時港英政府認同，令人懷疑沒理由拘捕行動前一個月仍獲授命，相信是臨時採取的拘捕。

該宗案件中8名被告因缺乏足夠人證物證，單憑污點證人指控，更疑牽涉政治檢控，7人被判無罪。馬惜珍先生最終亦無被定罪，2005年時任刑事檢控專員江樂士致函馬惜珍先生，承認基於當年的檢控證據不足，不夠證據作檢控。律政司於2014年更指明馬惜珍先生將會無罪釋放，證明案件為冤案。執業大律師龔靜儀表示，馬惜珍先生抗爭37年始沉冤得雪，而其胞兄馬惜如先生從未被拘捕及檢控，亦未經法庭審訊，根據法律無罪假定原則，兩人於法律層面皆屬清白之身。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生的清白毋庸置疑，但上述頻道慣於將一些舊聞夾雜未經證實的消息「炒埋一碟」，包裝成所謂秘聞，靠攻擊名人來換取點撃率賺錢。他指，由於YouTube屬外國網站，即使過往其平台上不時有涉及誹謗的內容廣泛傳播，但受害人提出控訴亦很困難，只能「眼白白」看着自己不斷被人抹黑。

陳偉強又指，上述頻道的內容以本港名人及時事為主，並用廣東話講解，估計頻道持有人可能仍身處境內。但他稱看不到港府對境內人士散播不實消息有多強的監管力度，導致有人認為當局是無牙老虎，用外國網站做保護傘，為所欲為，子虛烏有，抹黑他人來圖利。他促請當局盡快立新法例，打擊假消息散播。