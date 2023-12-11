強制舉報虐兒須釐清權責　議員促提供線上支援系統

《強制舉報虐待兒童條例草案》現正諮詢各界，學界對舉報責任問題有不少疑慮，有議員日前致函法案委員會主席，提出數項關注及針對完善現時條例草案的建議，包括草案對舉報權責的釐定及分配含義不清，建議參考澳洲昆士蘭及英國等做法，訂立兒童保護指南線上支援系統，或一套與兒童性侵犯有關的舉報準則等，早日在港築起兒童保障安全網。

議員江玉歡關注權責釐定問題，指倘若一間機構中牽涉團隊負責制或職級制度，當有虐兒事件發生時，舉報責任歸屬恐難以釐定，譬如當學校發生虐兒事件時，教師及校長均有責任舉報，但兩者之間的責任該如何釐定及分配，草例未有訂明。她建議在草案加入更詳盡及明確的責任分配細則，仔細評估責任分配公平性，並清楚指明及解說責任分配背後的理論框架，以減低推卸責任的可能性，以及執法時的不必要紛爭。

她又談到部份海外地區的經驗，如澳洲昆士蘭已建立兒童保護指南線上支援系統，讓強制舉報者在有懷疑的情況下，可在此系統作查詢及求助，系統進行評估後會再進一步作出舉報決策。加拿大亦有關於虐待和忽視兒童的指導手冊，當中包括在身體虐待、情感傷害、性虐待等不同範疇，設有清晰的評判指標及必須舉報的情況，供舉報人參考。英國今年11月發布了一份針對兒童性侵犯舉報的報告，當中建議需要對兒童性侵犯專門設立一套舉報準則，並對兒童性侵犯的定義、舉報範圍、流程、評估指標等作清晰表述等。

另外，條例草案對「已遭受並仍遭受嚴重傷害」及「正面對遭受嚴重傷害的實際風險」兩者的定義、範圍及界限並不清晰，江亦建議委員會應對「嚴重傷害」的程度及範圍釐定清晰的客觀標準，如傷害種類、傷害可逆性、是否涉及性虐待等，以識別及衡量不同程度的個案。