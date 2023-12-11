英方就黎智英案說三道四　外交部駐港公署強烈譴責

外交部駐港特派員公署發言人昨日（10日）晚發表聲明，指英國外交發展部發言人近日就黎智英案說三道四，公然詆毀港區國安法，為反中亂港分子撐腰張目，外交部駐港公署對此表示強烈譴責、堅決反對。

發言人表示，香港是法治社會，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。特區司法機關嚴格依法審判，體現了有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則，不容置喙。

發言人指出，個別國家口口聲聲標榜法治和司法獨立，但就不斷為反中亂港分子開脫說項，將組織、策劃、參與港版「顔色革命」的罪魁禍首美化包裝成所謂的「民主鬥士」，公然干預香港特區司法，充分暴露其虛偽雙標面目。公署敦促有關國家尊重事實，擺正位置，切實尊重法治精神，立即停止以任何方式插手香港事務和中國內政。

英國外交部聲稱香港起訴黎智英等人是以國家安全為名壓制批評聲音，中國駐英大使館發言人指摘英方有關言論顛倒是非、干涉香港法治，中方堅決反對；並指香港特區是法治社會，任何違法犯罪行為都應受到法律應有制裁。任何人，無論是甚麼身份背景，都沒有凌駕於法律之上的特權。中方敦促英方尊重事實，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。