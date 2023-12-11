股票印花稅下調　交易量仍無起色

稅收的另一變數是股票印花稅，政府雖在10月發表的《施政報告》中宣布將股票交易印花稅由0.13%下調至0.1%，圖以收入減少141億元的代價，煞停港股成交持續萎縮的劣勢。然而，上月立法會完成立法程序、並於11月17日落實新稅率後，港股交易量依然無起色，近期每日成交量繼續徘徊在1,000億元上下，全年股票印花稅的損失勢又大失預算。

政府年初發表《財政預算案》時，各界均看好通關及疫後經濟復甦，政府制訂預算時，亦在2022至2023年度股票印花稅收入有530億元的基礎有所上調。但是，疫後經濟復甦遠不如預期，市民及旅遊消費更令不少人跌破眼鏡，港股交投更受到美國加息、人民幣匯率貶值及內地樓市等問題影響，金融界形容股票「由年頭跌到年尾、而且一跌就3年」，同時，業界本期望調低股票印花稅率後，可吸引更多高頻交易來港，結果願望一一落空。

過去半個月，港股的日均交易量徘徊在1,000億元或之下，以事實回應了財經事務及庫務局早前回覆立法會，指政府曾於1998年至2001年之間3次下調有關稅率，成交額依然下降之說，料餘下幾個月股票印花稅的前景也不樂觀。