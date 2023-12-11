東方日報A1：財赤直逼1500億　救市無力　香港遲早乞食

今年樓股齊跌，港人資產大縮水，港府印花稅收入勢大減，全年赤字或逼近1,500億元。印花稅與地價收入是今年《財政預算案》的第二大政府收入來源，佔總預算13.2%，預計分別為港府帶來850億元的收入。惟土地註冊處最新公布截至11月的樓宇買賣合約，該月成交僅有3,532宗，下半年樓價跌勢加劇，兩個月份跌幅均超過兩成。加上賣地屢次流標，迄今收入僅約121億元，與預期收入相比少逾八成。兩項主要收入大跌及經濟差影響公司利得稅收入，令會計師事務所早前預計財赤將超過1,300億元之說成真。有議員認為政府樓市「減辣」措施只能帶來短期刺激，無助穩樓市；亦有議員斥預算案一向與事實不符，恐今次會長遠影響公共財政健康。

土地註冊處的數據顯示，10月本港樓宇買賣合約跌至2,938宗、按年下跌超過33%之後，11月持續錄得3,532宗低成交，按年續跌4.8%；若與2021年同期比較，更分別大跌約53%及51%。而住宅樓宇買賣合約的金額方面，今年11月的總計價值為196.69億元，對比去年同期跌23.9%。

港府在今年《財政預算案》預測，2023/24年度的收入預算為6,424億元，當中印花稅與地價收入同屬第二大收入來源，佔總預算13.2%，預計可為港府各帶來850億元的收入；而今年的印花稅與地價收入預算，分別較上年度修訂預算上升27%及約20%。

不過，一年將盡，預算案與現實愈走兩極。其實港府在2022/23年度的收入已遠低預期，該年度的修訂預算為6,038億元，較原來預算少15.7%，即1,121億元，主要原因正是地價和印花稅的收入均較預期少。當中地價收入為711億元，印花稅收入為670億元，上年度不如預期的原因已是物業和股票市場疲弱，導致成交下跌。本年度政府再度高估收入、低估經濟風險，勢令財赤遠遠超出本年度預計的544多億元。

議員謝偉銓表示，樓市成交數目減少必定會影響政府印花稅收入，而賣地收入亦會影響港府財政。對於港府今年大幅上調印花稅及地價預算或落空，謝希望港府「唔好咁勇」，因未來市道並不樂觀，例如在土地補價方面，不要過分樂觀估價導致發展商就補價「不停上訴」，否則只會收錢更慢。他又稱，「減辣」只屬短期刺激，難以增加市民買樓意欲，因近年經濟不景，市民考慮息口和經濟因素，「將筆錢擺喺銀行仲着數。」

議員黃俊碩亦指現時《財政預算案》一向與事實情況不符，除印花稅外，其他收入例如薪俸稅等亦不符預期。他認為樓市下行有多項因素影響，包括賣地也會影響樓宇供求，故土地收益等對本港財政長遠結構會有影響，尤其以往港府財政儲備高，長遠來說會有影響。他建議港府若要改善財政，需刺激外地資金來港；而早前推出向外來人才置業印花稅實施「先免後徵」的措施，亦有助刺激樓市。

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