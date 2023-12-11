票站壞腦　陸啟康今早交代兩度哽咽　再向公眾致歉

選管會主席陸啟康今早(11日)交代區議會選舉過程時，再次為投票站壞腦向公眾致歉，強調會按法例在3個月內提交報告。當提及今次雖然出現事故，但認為選舉大致上成功，希望大家不要忽略今次選舉是很多同事作出努力的成果，期間他兩度哽咽、眼泛淚光，不能言語，又形容對緊守崗位的同事，以及未能投票的選民有愧。

陸啟康亦承認有不足的地方，但強調選舉是有序及公平地進行。他又指今次選舉收到321宗投訴，涉及廣告宣傳佔83宗，有關私人樓宇及政府樓宇競選活動涉41宗，大多已即時處理，其餘亦會盡快跟進。

他又指在系統故障前，他都仍然有信心可以交出一張亮麗的成績表，形容選舉不容有失，但今次就是「有失」，除了無奈，他無話可說。

被問及會否擔心之後會有更多的選舉呈請及法律跟進行動，選管會團隊會否有人問責時，他重必須面對批評‧，亦會嚴肅面對及處理，再次強調選管會有失誤，達不到公眾的標準，但達到了公平的原則。至於問責方面，他說：「若果有關政府部門覺得我不稱職，我無所謂。」

對於2021年立法會選舉多個票站亦發生類似故障，他指每次故障情況不同，不能作出比較。被問及選舉網站投票率要到今早7時許才更新，點票亦緩慢，他指由於改為人手派發紙本，核對需時，為確保不會有重複投票，故更新資料有所延遲。