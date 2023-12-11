兒童免疫力低易染肺炎支原體　專家：長戴口罩「還免疫債」

近日本港感染肺炎支原體的個案上升，有市民重新戴起口罩防疫，亦有部分市民從未脫下口罩堅持抗疫。曾在新冠疫情期間擔任政府專家顧問的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，市民在新冠期間嚴守隔離令及口罩令，兒童沒有接觸過呼吸系統致病源，導致他們免疫力低，指現時要「還免疫債」。不過，他雖指過往長期戴口罩令兒童免疫力低，但仍提醒市民在密集地方仍要佩戴口罩，做好個人健康管理，只要用藥得宜則可醫治患者兼減低傳播。

衞生防護中心資料顯示，肺炎支原體細菌引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每 3 至 7年便可能出現一次社區性爆發。而今年是政府解除口罩令後的首個冬季，本港的肺炎支原體感染個案上升，或應驗了當局提及的社區性爆發。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日(11)在一個電台節目表示，在新冠疫情期間，市民嚴格遵守隔離令和口罩令等，兒童沒有接觸過呼吸系統致病源，尤其是兩及三歲的兒童，令兒童的免疫力低，他形容現時感染肺炎支原體個案上升，屬於「還免疫債」。

近日氣溫下降，劉指致病源的傳播力特別高，雖然他曾提及長期戴口罩是導致兒童免疫力低的原因之一，但他仍然提醒市民在密集的地方，如乘搭公共交通工具時戴口罩。他又指，若兒童感染普通的傷風感冒，家長不需要太恐慌，也不用要送子女到急症室，可以留在社區向家庭醫生求診。

針對感染肺炎支原體情況，劉指只要用藥得宜，不但可以醫治患者，亦可減低傳染機會。內地肺炎支原體的耐藥基因達到約84%，即每100人當中，就有80多人使用「阿奇黴素」治療無效，需要改用「多西四環」治療，又指隨着藥物發展及改良，「多西四環」出現副作用的機會已經很低。