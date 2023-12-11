港澳藥械通限制大　專家倡議放寬至慢性病用藥

愈來愈多港人擇居大灣區，為方便當地港人就醫，國家藥品監督管理局落實「港澳藥械通」計劃，批准使用臨床急需、已在港註冊的藥品及醫療器械。措施由推行至今年8月為止，共有26種藥品獲准在內地19家指定醫療機構使用。身兼政協常委、曾任食物及衞生局局長高永文接受報章專訪時指，現時「港澳藥械通」限制較大，倡議放寬「緊急使用」這限制。

高永文指，「港澳藥械通」要求藥物具緊急使用成分，且多數是救命藥如癌症藥，還有嚴重呼吸系統科或心臟科藥物，認為限制較大，倡議放寬「緊急使用」這限制。他認為藥械通最重要放寬治理慢性病如控制血壓高、糖尿病、血脂的藥是很重要，只要大灣區港人可以使用香港慣用的藥物及疫苗，病人的信心也會增加。

他亦贊成香港普遍使用的藥物及疫苗可以在內地醫院使用，並建議無論是內地試點醫院，或是用藥條件都應該盡放寬，令多些在港已註冊的藥及疫苗可以進入內地。他盼擴大港澳藥械通藥品及醫療器械的目錄清單，但有些內地醫療機構缺乏進口國際藥物經驗，不熟悉入藥門路及處理藥物過海關手續。他已計劃夥拍負責藥物運送的物流公司，準備在大灣區開設港澳藥械通資源中心，主要提供這方面的資訊。資源中心初步選址可能在東莞，但他希望能在深圳覓得合適地方。

政府提出明年於「河套深港科技創新合作區」成立「大灣區國際臨床試驗所」，為醫藥研發機構提供一站式臨床試驗支援平台，統籌香港公私營的臨床試驗資源。高指香港很多專家是國際機構臨床研究委員會、評審委員會委員，而內地病人數量多，臨床技術和知識很豐富，而病人數量多對臨床研究很重要，認為中港合作臨床科研，對彼此皆具裨益。