港大與中美地震專家研新法　觀察流體岩助建構海嘯早期預警

海嘯是其中一破壞力驚人的天然災害，雖然本港受其威脅的機會不大，惟建立有效的海嘯早期預警系統有助防患未然。香港大學地球科學系助理教授劉昕領導的團隊，早前與來自美國及內地的地震學家合作，研發一種名為「背景噪音差分伴隨層析成像」的新方法，能更有效地觀察含有流體的岩石，有助於開發水及油等地下流體資源，亦可應用於建構城市地質災害及海嘯早期預警系統的應用，研究成果已於學術期刊《自然通訊》發表。

新方法主要利用便攜式裝置「地震儀」作為研究工具，探測地球的自然振動。團隊以42台地震儀在美國特定範圍收集數據，發現位於引發地震的紐波特英爾伍德斷層附近地下約1至2公里的岩石中含有大量流體，當中岩石內滿布充滿液體的小孔，減低了斷層面的摩擦，使得兩側的岩塊更容易相互滑動，或致加州長灘地區發生淺層小型地震。

劉昕表示，開發地下較深處的水源或石油等液體資源，一般需要鑽多口井來勘探及開採，資源成本龐大，現時只需安裝數十個地震儀，透過記錄陸地或海底的地震噪聲便可探測得到。他又指，利用新技術既可製備包含岩石內部流體資訊的精細圖像，又可確定含流體的岩石位置及深度，更可獲得鬆散土壤或沉積物和含流體的岩石位置的資訊，鎖定地震波速度較慢，即含流體地域的位置，以此評估城市地質災害、實施海嘯早期預警系統。