髮型助理刺斃同事友人囚4年3個月　死者母聞判大罵「唔會有好結果」

一名任髮型助理的男子，2019年在髮廊踩到女同事的腳後與對方爭執，女方及後找朋友接她離開，該男子卻突然從髮廊衝出，從褲袋拿出利刀刺向女方其中一名男友人。該男友人共有約20處傷口，終傷重不治。男髮型助理在案發後即過關往內地，兩周後回港被捕。被告早前於高院否認謀殺但承認因非法行為而誤殺罪，惟不獲控方接納。經審訊後被告獲陪審團裁定謀殺罪名不成立但誤殺罪成。高院法官張慧玲今早(11日)判處被告監禁4年3個月。法官直指本案屬悲劇，但如「雙方節制，唔發咁大脾氣，件事根本唔會發生」。法官指被告愚蠢地拿着刀走出髮廊，事件屬不幸，但不能忽視始終有年輕人因此喪命。

被告張斌(31歲)原被控一項謀殺罪，指他於2019年7月6日，在港謀殺男子黃智煒(17歲)。法官指案件屬於先口角後，斷而動武，且是被告的女同事先「吹雞」，但其實在2人口角後事件便應了結，不幸地卻發生後來的糾纏令事主身亡。但法官認為不能忽視涉案兇刀鋒利且有人命喪失，被告雖一早表明認誤殺，但在案件交往高院後才表明認罪基礎。法官在作出認罪扣減及因案件有延誤最終判眾囚4年3個月；死者母親今早亦有到庭，聞判後她即站起破口大罵：「死咗個人呀，唔使坐啦依家」又指着被告大罵「你個X街仔，唔會有好結果㗎！」

據控方開案陳詞指，被告案發時於元朗紅棉圍厚德樓地下一間髮廊任職髮型助理，案發前與髮廊內另一名18歲戴姓女助理爭執。當日，戴因遭被告踩到腳與他爭執，被告用水淋向戴頭上，戴則掌摑對方。被告於晚上8時許離開，但表明會折返，戴則找友人前來陪她下班。戴於髮廊門外等候期間被告折返，東主夫婦協助調停但無效，被告曾道歉但不獲接受，東主夫婦遂帶被告進入髮廊。戴等候期間，相識不久的死者致電稱會接她。

死者與兩名男子到達後，戴要求被告走出髮廊，被告緊隨並從褲袋拿出利刀衝向人群，其中一男子持棒狀物體揮向被告，被告則持刀刺向死者，東主夫婦試圖分隔兩方但不果，施襲過程約30秒，且有閉路電視拍下。死者最終不支倒地，由途人報警。被告於髮廊內更衣後離開。執法人員於髮廊內檢獲染血刀及刀套，相信為兇刀。死者被送院經搶救後不治，包括頭、面及胸口等有20處刺傷，死因為胸部刺傷。被告於事發後1小時前往內地，同月16日回港被捕。

案件編號：HCCC 306/2020