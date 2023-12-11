追討逾4300萬欠款勝訴　商人再入稟要求華懋慈善基金清盤

曾入稟高院向華懋慈善基金追討欠款追款逾4,300萬港元並獲判勝訴的商人林義雄，於上周五(8日)入稟高院作清盤呈請，要求法庭頒華懋慈善基金清盤。根據司法機構網頁顯示，該案已排期於2024年2月14日上午10時作首次提訊。

呈請人是林義雄，答辯公司是華懋慈善基金有限公司。據資料顯示，林於2015年曾入稟高院向基金會追討欠款。林當時指，基金會的時任主席龔仁心於2009年與他達成協議，由他向基金會借出4,285萬港元，助對方與陳振聰打爭產官司，後來因基金一直沒有還款，故入稟要求基金償還本金及支付每年48厘的利息。基金會一方則堅稱該筆屬損款非借貸，並指林是龔仁心多年好友，是對方自願稱願意捐款，他從沒有「開口提借貸或捐款」。

法官最終信立林的證供，認為款項屬借貸非捐款，並下令基金會須連本帶利償還本金及每年48厘的利息，且須支付訟費，估算總額逾3億港元。另外，高等於今年7月亦已裁定基金會未能滿足「財政穩健」的條件，不合資格出任已故華懋集團主席龔如心的遺產受託人，令基金會被踢出局，無份參與制定龔如心的遺產管理方案。

案件編號：HCCW 544/2023