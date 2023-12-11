屋邨扣分制下周一起加辣　5項不當行為扣分增　2項適用範圍擴大

早前獲房屋委員會通過的「屋邨管理扣分制」加強措施，將於下周一(18日)起實施，房委會今日(11日)提醒，如公屋租戶或中轉房屋持證人在2年內被扣滿16分，其租約會被終止，並在終止租約後5年內不得再申請公屋。

房委會資助房屋小組委員會於今年5月24日，通過實施上述扣分制的加強措施，以增加涉及環境衞生、公眾安全及嚴重違反租約的9項不當行為的扣分分數，以及擴大2項有關環境衞生及/或嚴重違反租約的不當行為的適用範圍。至於適用於租置屋邨內的租住公屋單位不當行為仍維持14項，扣分制下的不當行為繼續不適用於該等屋邨的公眾地方，包括大堂、後樓梯及走廊等。

扣分分數增加的9項不當行為當中，有5項由5分增至7分，包括「亂拋垃圾」、「胡亂棄置垃圾」、「任由攜帶之動物及禽畜隨處排泄糞便，弄污公眾地方」、「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」及「造成噪音滋擾」。

其餘4項則由由7分增至15分，包括「在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料」、「損毀或盜竊房屋委員會財物」、「把出租單位作非法用途」，及「損壞雨水/污水管，引致滲水往下層單位」(警告機制不再適用)。

此外，有2項不當行為的適用範圍將會擴大，其中「拒絕維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備」，將修訂為「沒有維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備，或沒有按房委會的要求糾正未經批准的改動工程」；「非法擺賣熟食」則修訂為「非法販賣商品或服務；未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務」。