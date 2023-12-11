受訪內地客續愛來港度假　70%望體驗本地獨特文化

中港恢復通關後兩地往來重現，相較港人外遊或北上消費成為趨勢，內地遊客選擇訪港的理由亦較新冠疫情前有所改變。有市場研究調查今日(11日)發現，對比到歐美等外遊，內地旅客更傾向來港遊玩，且成為其首選旅遊目的地，偏愛程度亦有所上升，大多數受訪遊客更計劃在1年內重遊香港，並打算消費更多。縱使較多旅客來港主要為了消費購物，但不少人亦期望來港體驗獨特的文化，而他們在旅遊期間的消費金額亦較新冠疫情前增加約20%。

市場研究機構NielsenIQ在今年8月訪問1,000名曾在今年到訪香港的內地旅客，發現在疫情過後，與歐洲、北美和大洋洲相比，內地出境旅客更傾向在亞洲國家或地區旅遊，其中到香港旅遊的偏愛度更有所上升。調查指56%的受訪旅客來港主要目的是購物，另有46%來港是為了觀光和度假。不過，旅客來港目的多樣化，整體有70%受訪旅客仍期望來港體驗獨特的當地文化及遊覽。

調查續指，今年內地旅客旅遊平均每次消費為3.3萬港元，較疫情前的2019年增漲21%，主要消費在時裝與美妝產品。其中，今年化妝品的銷售額較2019年增長33%。與此同時，大多數內地旅客重遊香港購物時較過去關注購物體驗，期望找到獨特商品，亦期望商戶提供更多特別促銷，抵銷全球通脹、匯率差距的影響。

另一方面，調查發現，內地遊客在澳門的消費活動與逗留天數增加，消費的類別較多，包括時裝、補充品和個人護理產品。機構建議，商戶充分使用社群平台進行旅遊行銷，方便旅客透過社交媒體獲取旅遊資訊和網購體驗，令旅遊過程變得更獨特和有趣。