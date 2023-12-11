認行賄取得採購訂單　安世高層及供應商代表均被判囚4周

廉政公署早前起訴一名半導體生產商前總監及一名供應商銷售代表行賄受賄，以助供應商取得一份價值逾50萬元人民幣(折合約54萬港元)的半導體生產部件採購訂單。二人今日(11日)在沙田裁判法院承認一項代理人串謀接受利益罪，均被判囚4周。

兩名被告分別是55歲被告何志海，他是安世半導體(中國)有限公司(安世)工程部前總監；以及71歲被告甄耀宗，他是高柏斯發展有限公司(高柏斯)及其子公司東莞朗誠微電子設備有限公司(朗誠)的銷售代表。案發時何志海是安世工程部總監，職責包括評估供應商的技術能力，以及向安世推薦供應商。甄耀宗是安世供應商高柏斯及朗誠的銷售代表。

案情透露，安世於2017年2月挑選供應商以採購用於生產半導體的兩個部件，即封裝模具和型腔鑲條。安世邀請了甄耀宗及另外兩間供應商提交報價，而朗誠最終獲選為相關供應商。安世其後向朗誠發出採購訂單，並支付貨款逾50萬元人民幣；而甄耀宗就該採購訂單獲高柏斯發放佣金約3.6萬元人民幣，他其後向何志海提供賄款逾1.6萬港元，以酬謝何志海促使朗誠獲選為安世的供應商。

案件編號：STCC2840/2023