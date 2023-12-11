撥98.4億建第二批簡約公屋　改建觀塘等5校舍料提供600單位

港府力推簡約公屋以望助劏房戶盡快上樓。房屋局今日(11日)提交最新立法會文件，計劃取消原先上水蓮塘尾選址，改為增加另外5個空置或即將空置的校舍改建為簡約公屋，5個改建校舍可提供共600個單位，分別位於觀塘、上水及黃大仙；而柴灣、屯門第54區選址則會增加440伙，小欖樂安排的單位數目則會減少800伙。另外，亦有新加入位於馬鞍山恆光街的用地，提供約860單位，提供3萬伙簡約公屋單位的目不變。成本方面，第二批項目所需工程總撥款亦由原先估算的115.3億港元，減少16.9億港元至98.4億港元。每個單位造價將為約50萬至59萬港元。

消息人士表示，3萬個單位中，有約93%單位均位於市區、擴展市區及屯門。新增的5個校舍改建簡約公屋選址包括，觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學、上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學(彩園分校)、九龍灣彩石里前聖若瑟英文中學、觀塘順安邨迦密梁省德學校，以及黃大仙竹園南邨浸信會天虹小學，而其中4間市區校舍改建而成的簡約公屋，有7成屬大單位。

至於取消上水蓮塘尾選址，據指出因為該地需額外設置電力、污水處理系統等，成本效益較低，故不再推展，用地也會交回發展商，雖然申請已遞交到城市規劃委員會，但消息人士強調政府並非協助發展商改劃土地用途。而屯門小欖樂安排減少約800伙，消息人士則是在聽取當區居民及區議會的意見後作出調整，而減少伙數後，單位呎數並不會因此改變，因所有「組裝合成」建築法建成的簡約公屋項目址有其標準呎寸。

至於造價方面，由最初2022年12月提出的估算273.9億港元，現時減至247.5億港元 ，即減少約26.4億港元。消息人士表示，第一批項目的回標價錢比原先估算減少30億港元，故第二批項目亦會由原先115.3億港元調低16.9億港元，至98.4億港元。

被問到日後會否加入鼓勵初生嬰兒家庭的條款，消息人士坦言不排除日後會有機制條款配合初生嬰兒家庭，但現是仍在商討編配細節等，或會考慮用「計分制」評選申請者，初步想法也會讓申請人有3次編配機會。