酒吧東主否認強姦醉酒女客人　酒店房避孕套驗出被告精液

酒吧東主涉於前年中趁其酒吧女客人喝醉時，向女客人的同伴建議送帶她到酒店休息，但待她同伴走後，他卻疑折返回酒店房並強姦該女客人。事主早上醒來發現自己全身赤裸，該東主則下身赤裸睡在她身旁。她其後回家與朋友商討後最終報案，該東主於翌日被捕，在對比酒店房發現的兩個避孕套後，發現內有被告的精液及事主的DNA。被告今（11日）於高院否認強姦罪，並由控方讀出開案陳詞。

被告蕭永亮（29歲），被控於2021年5月23日，在中環伊利近街「蘇豪酒店」一間房間內，強姦事主X(26歲)。據控方開案陳詞指，案發前一晚X相約了兩名男性友人到中環的酒吧消遣，其中1名友人認識中環卑利街64號的酒吧之東主（即被告），故於晚上約9時帶X等到該酒吧，被告曾與他們打招呼並請他們喝酒。至翌日凌晨約3時，X不勝酒力並在洗手間嘔吐後躺在梳化上。被告表示不要睡在該處並提議X的友人帶她到附近酒店房間休息，並引領他們去涉案酒店房間休息。

控方指酒店外的閉路電視顯示，被告與X的兩名友人於凌晨近4時離開酒店，但被告於清晨5時許折返，並要求進入X的房間，由於早時是由被告付款，職員遂讓他進入。至早上約7時許，X醒來發現全身赤裸，被告則下身赤裸睡在她旁邊，她亦見到地上有安全套包裝紙，她即穿衣離開乘的士返家。其間X曾先後致電不同友人把事件告知，並稱覺得自己「好污髒」，最終決定報案到醫院檢驗。醫生檢驗下發現X的陰唇位置有損傷，警方於翌日拘捕被告。另外酒店職員在該房內發現兩個用過的避孕套並交予執法人員，經檢驗後發現兩個避孕套內有被告精液及X的DNA，X的胸圍亦發現有口水樣本，內有被告及X的DNA。

案件編號：HCCC 60/2022